WBA зобов’язала Усика провести захист титулу в поєдинку з Лебедєвим.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов’язала абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) провести обов’язковий захист чемпіонського поясу в поєдинку з росіянином Денисом Лебедєвим (32-2, 23 КО).

Промоутерські торги щодо цього бою призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тисяч доларів: 75% дістануться українцеві, а 25% – росіянину. Якщо Усик відмовиться від бою, титул буде вакантним.

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Нагадаємо, Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня у США.

Джерело: ESPN