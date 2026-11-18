Після матчів Ліги націй сезону-2026/27 визначився склад кошиків посіву перед жеребкування у відборі на чемпіонат Європи-2028.

Україна не змогла фінішувати вище третього місця та потрапила до третього кошика.

Потенційні суперники України у відборі на Євро-2028

Зазначимо, що збірна України не зіграє у відборі проти команд, що також перебувають у третьому кошику.

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Окрім України з команд, що перебувають у першій 50-ці рейтингу, також опинилися Польща, Словаччина та Шотландія.

Суперниками синьо-жовтих у відборі на Євро-2028 стануть команди із першого, другого, четвертого та, можливо, п’ятого кошиків. Проте Україна точно не зіграє з Білоруссю, яка у четвертому кошику.

Склад кошиків у відборі на Євро-2028

Кошик 1 : Англія, Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Італія, Данія, Хорватія.

: Англія, Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Італія, Данія, Хорватія. Кошик 2 : Вельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Ірландія.

: Вельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Ірландія. Кошик 3 : Україна, Шотландія, Косово, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Словаччина.

: Україна, Шотландія, Косово, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Словаччина. Кошик 4 : Естонія, Білорусь, Фарери, Кіпр, Фінляндія, Молдова, Вірменія, Болгарія, Казахстан, Люксембург, Латвія, Сан-Марино.

: Естонія, Білорусь, Фарери, Кіпр, Фінляндія, Молдова, Вірменія, Болгарія, Казахстан, Люксембург, Латвія, Сан-Марино. Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.

Жеребкування груп відбору на чемпіонат Європи-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті.

Загалом буде сформовано шість груп по чотири команди та ще шість, в якій буде п’ять збірних. На Євро потраплять переможці груп, а також найкращі вісім команд, які фінішують другими.

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