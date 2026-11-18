Україна дізналася потенційних суперників у відборі на Євро-2028Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Збірна України потрапила до третього кошика перед жеребкуванням відбору на Євро-2028.
- Україна точно не зіграє у відборі з Польщею, Шотландією, Словаччиною та Білоруссю.
- Жеребкування відбору на Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті.
Після матчів Ліги націй сезону-2026/27 визначився склад кошиків посіву перед жеребкування у відборі на чемпіонат Європи-2028.
Україна не змогла фінішувати вище третього місця та потрапила до третього кошика.
Потенційні суперники України у відборі на Євро-2028
Зазначимо, що збірна України не зіграє у відборі проти команд, що також перебувають у третьому кошику.
Окрім України з команд, що перебувають у першій 50-ці рейтингу, також опинилися Польща, Словаччина та Шотландія.
Суперниками синьо-жовтих у відборі на Євро-2028 стануть команди із першого, другого, четвертого та, можливо, п’ятого кошиків. Проте Україна точно не зіграє з Білоруссю, яка у четвертому кошику.
Склад кошиків у відборі на Євро-2028
- Кошик 1: Англія, Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Норвегія, Греція, Італія, Данія, Хорватія.
- Кошик 2: Вельс, Сербія, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Австрія, Північна Ірландія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Ірландія.
- Кошик 3: Україна, Шотландія, Косово, Польща, Ізраїль, Румунія, Грузія, Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Словаччина.
- Кошик 4: Естонія, Білорусь, Фарери, Кіпр, Фінляндія, Молдова, Вірменія, Болгарія, Казахстан, Люксембург, Латвія, Сан-Марино.
- Кошик 5: Мальта, Азербайджан, Литва, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн.
Жеребкування груп відбору на чемпіонат Європи-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті.
Загалом буде сформовано шість груп по чотири команди та ще шість, в якій буде п’ять збірних. На Євро потраплять переможці груп, а також найкращі вісім команд, які фінішують другими.