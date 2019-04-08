Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до нового грунтового сезону.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася на своїй сторінці у Instagram зі своїми підписниками фото з минулорічної фотосесії для одного з модних глянців.

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На знімку спортсменка позує у чорному вечірньому платті на грунтовому корті.

— Підготовка до грунтового сезону у повному розпалі, – підписала фото Світоліна.

Раніше інша українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички і попросилася у київське Динамо.

Фото: Elina Svitolina