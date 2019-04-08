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Факти / Спорт

У платті та на підборах! Світоліна показала як готується до грунтового сезону

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує підготовку до нового грунтового сезону.

Елина Свитолина

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася на своїй сторінці у Instagram зі своїми підписниками фото з минулорічної фотосесії для одного з модних глянців.

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На знімку спортсменка позує у чорному вечірньому платті на грунтовому корті.

— Підготовка до грунтового сезону у повному розпалі, – підписала фото Світоліна.

Раніше інша українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала свої футбольні навички і попросилася у київське Динамо.

ФотоElina Svitolina

Фото: Getty Images

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