Український спортсмен Жан Беленюк переміг на чемпіонаті Європи з боротьби.
Українець Жан Беленюк втретє завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, повідомляє НОК України у Twitter.
Спортсмен виступав у ваговій категорії до 87 кг. Двобій за золото на чемпіонаті у Бухаресті Беленюк провів проти спортсмена з Азербайджану Іслама Аббасова.
Українець переміг з рахунком 5:1.
Одразу після перемоги Беленюк станцював гопак, тримаючи в руках прапор України.
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До слова, український боксер Василь Ломаченко захистив пояси у бою з Ентоні Кроллою.
Фото: НОК України
Відео: Zhan Beleniuk
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