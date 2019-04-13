Український спортсмен Жан Беленюк переміг на чемпіонаті Європи з боротьби.

Українець Жан Беленюк втретє завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, повідомляє НОК України у Twitter.

Спортсмен виступав у ваговій категорії до 87 кг. Двобій за золото на чемпіонаті у Бухаресті Беленюк провів проти спортсмена з Азербайджану Іслама Аббасова.

Українець переміг з рахунком 5:1.

Одразу після перемоги Беленюк станцював гопак, тримаючи в руках прапор України.

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До слова, український боксер Василь Ломаченко захистив пояси у бою з Ентоні Кроллою.

Фото: НОК України

Відео: Zhan Beleniuk