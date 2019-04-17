Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Тоттенгемом покаже телеканал Футбол 2.
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з Тоттенгемом. Матч пройде 17 квітня у Манчестері на стадіоні Етіхад.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Лідер Тоттенгема вилетів до кінця сезону Де дивитися Порту — Ліверпуль
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Сіті — Тоттенгем Готспур на Фактах ICTV.