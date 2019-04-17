PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися Манчестер Сіті — Тоттенгем

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Тоттенгемом покаже телеканал Футбол 2.

Манчестер Сити

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з Тоттенгемом. Матч пройде 17 квітня у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Лідер Тоттенгема вилетів до кінця сезону Де дивитися Порту — Ліверпуль

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Манчестер Сіті — Тоттенгем Готспур на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка