У неділю, 14-го квітня, у СДЮШОР Чорноморець в Одесі визначали локальних переможців міжнародного футбольного змагання Red Bull Neymar Jr’s Five, Світовий фінал якого відбудеться вже цього літа в Бразилії.

Дощ не зупинив справжніх фанатів футболу, і аж 39 команд цього дня зібралися для того, щоб визначити, хто представлятиме Одесу на Національному фіналі у Києві.

Після насичених боїв у групах та згодом плей-оффі, у фінал одеської кваліфікації вийшли команди ODESSA MAMA та ТИ ШО, ТИ ШО.

Одеські команди проявили неабияку наполегливість та жагу до перемогу, тому забивати голи у ворота суперників було досить складно. До того ж погода зовсім не сприяла гравцям.

У чвертьфіналі, здавалося, команди дуже добре розуміли, що стоїть на кону, тож кожен гравець як міг відстоював свої ворота. Три команди ТИ ШО, ТИ ШО, RED DEVILS та ODESSA MAMA пройшли до півфіналу, відправивши суперникам лише по 1-2 голи. І лише POZITIV забив цілих 4 голи, при тому пропустивши 2 – матч видався насиченим на результативні атаки.

У півфіналі переможці вже змогли проявити себе на повну. ТИ ШО, ТИ ШО переміг RED DEVILS з розгромним 5:0, тоді як ODESSA MAMA змогла забити 4 голи POZITIVу, при цьому і втративши 1 гравця.

У фіналі ТИ ШО, ТИ ШО не зупинився роздавати голи, і отримав беззаперечну перемогу над ODESSA MAMA все з тим же рахунком 5:0. В матчі за третє місце перемогли RED DEVILS, таким чином сформувавши трійку переможців одеської кваліфікації.

— Командна робота, кожен знав чітко свою позицію, що потрібно робити. Згуртувалися і вирішили доказати, що у минулому році чвертьфінал – це не наша межа! Правда, тоді і склад був інший, та в цьому році вирішили пройти вперед, і взяли те, що взяли! –підсумовує гру капітан команди ТИ ШО, ТИ ШО Євген Попеско.

У червні команди ТИ ШО, ТИ ШО та ODESSA MAMA зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб позмагатись за головний Національний трофей та поїздку у Бразилію на Світовий Фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr’s Five у Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові, Луцьку, Івано-Франківську та Києві.

Встигніть зареєструвати свою команду та позмагатися за головний титул!

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат той же — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол. Ціль-максимум: ПЕРЕГРАТИ УСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркові турніри та правила турніру, відвідайте веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five та зареєструйте свою команду.

Також Факти ICTV писали, що визначилися миколаївські фіналісти чемпіонату Red Bull Neymar Jr’s Five.