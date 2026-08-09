Вдень 9 серпня під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей.

На щастя, обійшлось без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини.

Атака на Одещину: ударною хвилею пошкодило автобус з дітьми

Як повідомило ДСНС України, під час ліквідації наслідків нічного обстрілу Одеської області РФ завдала повторного удару по Одещині.

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– Поки наші підрозділи рятують постраждалих від нічного обстрілу, росіяни запускають нові ракети й дрони по регіонах України. Під удар потрапив автобус із дітьми та рятувальники, які допомагали травмованим, – повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За його словами, вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого перебувало 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини.

Водночас він повідомив, що в Одесі триває фіксація руйнувань після нічного обстрілу. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно та фіксують злочини.

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 9 вересня, під час ракетної атаки пролунали вибухи в Одесі.

Внаслідок удару РФ по Одещині знеструмлення зафіксували в Одеському районі, а також у Приморському, Хаджибейському та Пересипському районах Одеси. Без електроенергії залишилися і деякі об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас близько 90 тис. абонентів уже заживили, ремонт триває.

Фото: МОЗ

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