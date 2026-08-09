Колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко розглядають як одну з кандидаток на посаду голови НАК Нафтогаз України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело, знайоме з планами щодо посилення керівництва Нафтогазу.

Свириденко може очолити Нафтогаз: що відомо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Юлію Свириденко можуть призначити головою НАК Нафтогаз України.

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За його словами, така вакансія з’явилася після того, як попередній керівник компанії Сергій Корецький залишив посаду у зв’язку з призначенням прем’єр-міністром.

Співрозмовник РБК-Україна підтвердив, що кандидатуру Свириденко дійсно розглядають.

— Такий варіант розглядається, але рішення не ухвалене, — повідомило джерело.

За його словами, можливе призначення колишньої очільниці уряду пов’язують із необхідністю пошуку додаткових коштів для Нафтогазу.

Водночас наразі жодного офіційного рішення щодо призначення не ухвалено.

Нагадаємо, інформація про те, що Юлія Свириденко залишить посаду очільниці уряду, з’явилася ще 12 липня після її зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді глава держави зазначив, що запропонував Юлії Свириденко очолити “новий значимий напрямок” у відносинах із ключовим міжнародним партнером.

Він пояснював, що Україна переходить до нової політичної стратегії, яка передбачає персональну відповідальність за ключові зовнішньополітичні напрями, зокрема співпрацю зі США, розвиток проєктів у сфері ППО, європейську інтеграцію та відновлення країни.

13 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку з посади прем’єр-міністерки, а 14 липня Верховна Рада підтримала її звільнення.

Тоді ж у ЗМІ писали, що Юлія Свириденко не пристала на пропозицію щодо призначення послом України у Сполучених Штатах та не розглядає цей варіант для себе.

23 липня Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Юлії Свириденко обійняти посаду посла України у США, назвавши цей напрям одним із найважливіших для держави.

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