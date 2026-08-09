На Херсонщині розширили перелік населених пунктів, жителі яких підлягають обов’язковій евакуації.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони області.

На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації: що відомо

За словами Прокудіна, головним питанням засідання Ради оборони була безпека жителів області.

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Під час засідання заслухали доповідь начальниці Борозенської сільської військової адміністрації Альони Охрімовської щодо безпекової ситуації у громаді, яка щодня потерпає від російських обстрілів.

За словами очільника ОВА, географія ворожих атак останнім часом значно розширилася. Саме тому до переліку населених пунктів, де проводиться обов’язкова евакуація населення до безпечніших районів, вирішили додати села Красносільське та Чарівне.

Також у цих населених пунктах діятиме заборона на в’їзд родин із дітьми через загрозу їхньому життю.

Окремо члени Ради оборони обговорили ситуацію, пов’язану з посиленням російського дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Крім цього, під час засідання заслухали доповіді щодо забезпечення українських бригад, комплектування підрозділів та заходів із підвищення ефективності їхньої роботи.

Також учасники Ради оборони проаналізували результати мобілізаційної кампанії та роботу військово-лікарських комісій у регіоні протягом липня, а також визначили основні завдання на серпень.

Останніми днями влада Херсонщини неодноразово попереджала про різке посилення російського дронового терору.

За інформацією Сил оборони, окупанти отримали вказівку вести так зване “вільне полювання” на цивільний автотранспорт із застосуванням FPV-дронів, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Особливу небезпеку становлять місця скупчення автомобілів біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій, де російські військові можуть цілеспрямовано атакувати цивільних.

Так, 4 серпня у Центральному районі Херсона російський FPV-дрон переслідував продавця на ринку. Чоловік намагався сховатися за автомобілем, однак безпілотник наздогнав його та вибухнув поруч.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цей випадок, заявив, що переслідування цивільних дронами стало щоденною практикою російських військових, а світ має посилити тиск на РФ.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко також наголосив, що удари FPV-дронами по мирному населенню стали свідомою тактикою терору.

За його словами, від початку повномасштабної війни відкрито понад 16 тис. кримінальних проваджень щодо атак російських безпілотників малого радіуса дії на цивільних. Найбільше таких злочинів зафіксовано саме на Херсонщині.

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