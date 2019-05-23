ФІФА вирішила не розширювати склад учасників ЧС-2022 року у Катарі до 48 команд.

Склад учасників чемпіонату світу 2022 рокуу Катарі не розширюватимуть з 32 до 48 команд.

ФІФА не встигає підготувати країну до проведення більшої кількості матчів, а від перенесення деяких ігор до сусідніх з Катаром держав довелося відмовитися через напружені відносини з ними країни-господарки.

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Вочевидь, глобальні зміни Мундіалю слід очікувати на ЧС-2026, який прийматимуть США, Канада та Мексика.

У нинішньому форматі, який передбачає участь 32 команд, чемпіонат світу проводиться з 1998 року.

Чемпіонат світу 2022 року в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно хотів збільшити кількість учасників на ЧС-2022.