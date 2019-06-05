Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в УАФ.

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в Українській асоціації футболу.

За інформацією журналіста Констянтина Андріюка, обшуки проводяться з 7.00 ранку по всіх кабінетах та поверхах. Будівлю УАФ оточили.

Обшуки НАБУ проводить у справі заводу штучних полів.

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У 2018 році НАБУ почало розслідування за фактом можливого незаконного збагачення президентом УАФ Андрієм Павелко. У березні з’явилася інформацію, що справу закрили.

Нагадаємо, Федерацію футболу України перейменували в УАФ на XXII Конгресі ФФУ.

Джерело: Костянтин Андріюк