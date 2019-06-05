Перші дні літа пройшли дуже активно для харківських шанувальників вуличного футболу.

Понад 70 команд взяло участь у Харківському відборі міжнародного чемпіонату Red Bull Neymar Jr’s Five. У динамічних матчах та запеклій боротьбі перемогу отримали дві найсильніші команди – KVADR та CHAMPIONS! Саме вони представлятимуть Харків на Національному фіналі, що відбудеться 15 червня у Києві.

В перший день переможцями стала команда CHAMPIONS, яка до останнього не пропускала жодного голу. Однак фінальний матч видався не таким простим, і один гол від команди PVM вони таки пропустили. Зате у відповідь зуміли забити три голи у ворота суперника, останній з яких за 30 секунд до кінця матчу. Радості не було меж, глядачі та вболівальники могли ще довго спостерігати переможні співи та танці команди CHAMPIONS прямо на полі!

Наступного дня беззаперечну перемогу отримали KVADR – Національні переможці минулорічного турніру Red Bull Neymar Jr’s Five 2018. Мабуть, гравці вирішили, що ще не все сказали під час своєї минулорічної поїздки на Світовий Фінал у Бразилію, тож цього року впевнено крокують до чергової перемоги.

Дався взнаки досвід гравців, які вже добре засвоїли правила та особливості Неймарівського турніру, тож за весь день KVADR не пропустив жодного гола у свої ворота, розбиваючи усіх суперників всуху. Усі матчі в 1/8,1/4 та півфіналі KVADR завершував з розгромними рахунком 5:0, однак у фінальному матчі їм трапився дійсно сильний суперник. Команда FANTASY стійко боролася до кінця, не даючи можливості KVADR’у відкрити рахунок. Здавалося гравцям таки доведеться розігрувати золотий м’яч, але неймовірно за 15 секунд до фінального свитска гравці KVADR таки забили свого переможного гола, який і став їхнім квитком у Київ на Національний фінал!

— Відчуття найпозитивніші, дуже все круто! Грали організовано, злагоджено – за рахунок цього досягли успіху! Ми завжди налаштовані тільки на максимум, будемо боротися на фіналі, будемо давати бій будь-якому колективу, сподіваємося, там удача теж буде на нашому боці! – ділиться емоціями менеджер команди KVADR Ігор Шишка.

Протягом квітня-травня відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five пройшли у Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську та Харкові. Попереду лише кваліфікація у Києві (8-9 червня) та Національний Фінал!

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 15 червня у Національному фіналі на Контрактовій площі у Києві, де і буде визначено найкращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Щоб дізнатися про турнір, відвідайте веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five та зареєструйте свою команду.

Раніше стало відомо, хто представить Маріуполь в національному фіналі.