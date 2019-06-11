Шахтар оголосив про відхід португальського спеціаліста Паулу Фонсеки з поста головного тренера команди.
Паулу Фонсека офіційно покинув донецький Шахтар та очолив італійську Рому.
46-річний португалець приступить до виконання обов’язків на початку сезону 2019/20.
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Контракт спеціаліста з вовками розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один.
Фонсека очолив гірників у 2016 році. За три сезони разом з командою він зробив три золотих дублі та повернув Шахтарю абсолютне лідерство в УПЛ.
Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України у сезоні 2018/19.
Джерело: ФК Шахтар, AS Roma
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