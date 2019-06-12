15 червня на Контрактовій площі у Києві пройде Національний Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five – найбільшого у світі міжнародного чемпіонату з футболу у форматі 5х5.

Протягом квітня – червня по всій Україні відбувалися кваліфікації цього унікального авторського турніру Неймара.

Команди з усього світу почали свій шлях від локальних відборів у своїх країнах, далі через національні фінали, і аж до Світового Фіналу, що відбудеться 13 липня в Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія.

Цьогорічні українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr’s Five пройшли у Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Львові, Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську, Харкові та Києві. Понад 400 команд (майже 3 тис. гравців) намагалися переграти суперників та дійти до національного фіналу, і тепер маємо 22 команди, які продовжать боротьбу.

8 та 9 червня 70 команд київських футболістів змагались за останні два місця у Національному фіналі, а переграти усіх вдалося тільки ГРАНТЕХ та MOdas.

Обидві команди вже не новачки у цьому турнірі, і щороку беруть участь в ньому. I MOdas і ГРАНТЕХ вже перемагали у кваліфікаціях, та у різні роки проходили у Національний фінал Red Bull Neymar Jr’s Five, однак заповітна перемога та поїздка у Бразилію їм ще не діставалась.

















У Києві пройде національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr’s Five / 4 фотографии

Хто зна, можливо, все зміниться цього року. Адже підготовка команд достойна перемоги – обидва фінальні матчі кваліфікації переможці завершили з розгромними рахунками 5:0, не давши жодного шансу своїм суперникам ІНТЕРу та ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ.

— Ви знаєте, ми уже старожили цього турніру, тепер готуємось до Національного фіналу, робимо висновки якісь. Специфіка турніру дуже цікава і своєрідна, тут ціна помилки дуже висока – ділиться враженнями капітан MOdas Олександр Кульша.

Наступний етап на шляху до Головного трофею – національний Фінал Red Bull Neymar Jr’s Five, який відбудеться 15 червня на Контрактовій площі у Києві. Протягом всього дня 22 команди з 11 міст України в запеклій боротьбі визначатимуть, хто ж цього року найсильніший і хто поїде до Бразилії представляти Україну на Світовому Фіналі.

Подарунком для переможців Світового Фіналу стане зустріч з легендарним Неймаром та гра проти талановитого бразильця та його товаришів по команді.

Правила щороку залишаються без змін. Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Формат — 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця щоразу, коли суперник забиває гол.

Щоб дізнатися про турнір, відвідайте веб-сайт Red Bull Neymar Jr’s Five.

Подія в Facebook: Red Bull Neymar Jr’s Five. Національний фінал