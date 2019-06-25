У матчі третього туру групового етапу Копа Америки 2019 між збірними Чилі та Уругваю стався неприємний інцидент.
Під час поєдинку третього кола групового етапу Копа Америка 2019 у групі С між збірними Уругваю та Чилі на поле стадіону Маракана вибіг фанат у кольорах уругвайського прапору та у масці півня.
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Гру довелося зупинити приблизно на 2 хвилини, поки працівники служби безпеки стадіону не спіймали порушника. Зробити це стюардам допоміг чилійський захисник Гонсало Хара, який вдарив фаната ногою.
Unlike The Champions League, A Dressed Guy Wearing Chicken Mask Interrupt ‘Chile v. Uruguay In #CopaAmerica #CHIURU pic.twitter.com/8tmO5c4oo3
— Alt_Media (@AltMedia4) 25 июня 2019 г.
Деякі футболісти чарруа вимагали видалення Хари за неспортивну поведінку, але бразильський арбітр Рафаел Клаус проігнорував їх прохання.
Соцмережі одразу ж почали порівнювати забіг фаната у масці півня з забігом дівчини в купальнику у фіналі Ліги чемпіонів.
#CopaAmerica Champions League pic.twitter.com/P1Vewad0ER
— Omar (@Omar_Leon_) 25 июня 2019 г.
Матч завершився перемогою команди Уругвай з рахунком 1:0 завдяки голу Едінсона Кавані.