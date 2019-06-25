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Факти / Спорт

Фанат у масці півня вибіг на поле на матчі Копа Америка. Його збив футболіст

У матчі третього туру групового етапу Копа Америки 2019 між збірними Чилі та Уругваю стався неприємний інцидент.

Фанат с маской петуха на Копа Америка

Під час поєдинку третього кола групового етапу Копа Америка 2019 у групі С між збірними Уругваю та Чилі на поле стадіону Маракана вибіг фанат у кольорах уругвайського прапору та у масці півня.

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Гру довелося зупинити приблизно на 2 хвилини, поки працівники служби безпеки стадіону не спіймали порушника. Зробити це стюардам допоміг чилійський захисник Гонсало Хара, який вдарив фаната ногою.

Деякі футболісти чарруа вимагали видалення Хари за неспортивну поведінку, але бразильський арбітр Рафаел Клаус проігнорував їх прохання.

Соцмережі одразу ж почали порівнювати забіг фаната у масці півня з забігом дівчини в купальнику у фіналі Ліги чемпіонів.

Матч завершився перемогою команди Уругвай з рахунком 1:0 завдяки голу Едінсона Кавані.

Фото: Dreamstime

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