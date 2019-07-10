Виконком Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту УПЛ, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

Виконком УАФ підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

Рішення було ухвалене на засіданні комітету 10 липня.

Система відеоповторів використовуватиметься в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020. Це дозволить протестувати обладнання та провести навчання арбітрів.

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Після отримання необхідних дозволів від ФІФА та ІФАБ використання VAR перейде в режим онлайн вже на старті другого кола чемпіонату сезону 2019/20.

До речі, в АПЛ даватимуть жовті картки за прохання подивитися відеоповтор.