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УАФ затвердила впровадження VAR в УПЛ

Виконком Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту УПЛ, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

VAR в УПЛ

Виконком УАФ підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

Рішення було ухвалене на засіданні комітету 10 липня.

Система відеоповторів використовуватиметься в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/2020. Це дозволить протестувати обладнання та провести навчання арбітрів.

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Після отримання необхідних дозволів від ФІФА та ІФАБ використання VAR перейде в режим онлайн вже на старті другого кола чемпіонату сезону 2019/20.

До речі, в АПЛ даватимуть жовті картки за прохання подивитися відеоповтор.

Джерело: ФФУ

Фото: Getty Images

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