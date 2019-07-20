Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл прокоментували майбутній бій один проти одного.

Чемпіон світу за версією WBA, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував майбутній бій проти британця Люка Кемпбелла.

Український боксер назвав суперника неймовірним бійцем та викликом для себе. Ломаченко заявив, що Кемпбелл володіє складним для нього стилем боксування.

– Це історичний момент, адже моя мета – об’єднати усі пояси в легкому дивізіоні.

Британський боксер зі свого боку заявив, що прагне стати чемпіоном світу, перемігши Ломаченка.

Читайте: Надлюдина! Ломаченко шокував силовою вправою на канатах

– Найкращий буде битися з найкращим, а ринг стане пеклом. Я у боксі, щоб бути найкращим, щоб стати чемпіоном світу. Це те, заради чого я займаюся.

Як повідомлялося, бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно затверджено на 31 серпня.

Джерело: DT.UA