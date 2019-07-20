PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла

Василь Ломаченко і Люк Кемпбелл прокоментували майбутній бій один проти одного.

Історичний момент: Ломаченко про бій проти Кемпбелла

Чемпіон світу за версією WBA, WBO у легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував майбутній бій проти британця Люка Кемпбелла.

Український боксер назвав суперника неймовірним бійцем та викликом для себе. Ломаченко заявив, що Кемпбелл володіє складним для нього стилем боксування.

– Це історичний момент, адже моя мета – об’єднати усі пояси в легкому дивізіоні.

Британський боксер зі свого боку заявив, що прагне стати чемпіоном світу, перемігши Ломаченка.

Читайте: Надлюдина! Ломаченко шокував силовою вправою на канатах

– Найкращий буде битися з найкращим, а ринг стане пеклом. Я у боксі, щоб бути найкращим, щоб стати чемпіоном світу. Це те, заради чого я займаюся.

Як повідомлялося, бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно затверджено на 31 серпня.

Джерело: DT.UA

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка