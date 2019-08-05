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Факти / Спорт

В Ірландії забили шикарний гол з центру поля

У матчі першого ірландського дивізіону між Брей Вондерерс і Вексфордом забили красивий гол з центру поля.

Гол с центра поля в Ирландии

Матч першого ірландського дивізіону між Брей Вондерерс та Вексфордом запам’ятається красивим голом з центру поля.

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На 25-й хвилині зустрічі хавбек Брей Джон Мартін підхопив м’яч після рикошету від арбітра. В центральному колі помітивши, що голкіпер суперника трохи вийшов з рами воріт, прицільно пробив по воротах. Голкіпер Вексфорда Корі Чемберс задкував назад, але м’яча так і не дістав.

Сам матч завершився на користь Брей Вондерерс з рахунком 5:1. В турнірній таблиці першого ірландського дивізіону Брей йде на п’ятій сходинці, а Вексфорд на останній, десятій.

Нагадаємо, український футболіст Мар’ян Швед забив гол у дебютному матчі за шотландський Селтік.

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