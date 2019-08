Матч першого ірландського дивізіону між Брей Вондерерс та Вексфордом запам’ятається красивим голом з центру поля.

На 25-й хвилині зустрічі хавбек Брей Джон Мартін підхопив м’яч після рикошету від арбітра. В центральному колі помітивши, що голкіпер суперника трохи вийшов з рами воріт, прицільно пробив по воротах. Голкіпер Вексфорда Корі Чемберс задкував назад, але м’яча так і не дістав.

Goal of the Season? Here’s John Martin’s outrageous effort from the centre circle in our 5-1 win over @WexfordFC on Friday night! #GreatestLeagueInTheWorld @SSEAirtricityLg pic.twitter.com/uIHqi7MKVf

— Bray Wanderers FC (@BrayWanderers) August 4, 2019