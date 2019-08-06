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Факти / Спорт

Стало відомо, коли Усик дебютує у супертяжах

Український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі 12 жовтня у США.

Александр Усик дебют в супертяжах когда

Український боксер Олександр Усик дебютує у надважкій вазі 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго.

Суперником українця може стати камерунський боксер Карлос Такам, бій з яким мав відбутися 25 травня, але був скасований через травму Олександра.

Читайте: Усик назвав найкращого боксера світу у суперваговиках

Поки команди боксерів знаходяться на стадії переговорів.

Наразі Усик вже вирушив до США для підготовки до бою.

Раніше Олександр очолив рейтинг WBO у суперважкій вазі.

Джерело: ESPN

Фото: Dreamstime

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