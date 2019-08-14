Легенда боксу Майк Тайсон здивував своїх прихильників черговим зізнанням.

Екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон вирішив зізнатися, що витрачає $40 тис. в місяць на куріння марихуани.

— Якщо підрахувати, скільки ми куримо в місяць, то виходить десь на $40 тис., – зізнався Тайсон в ефірі свого подкасту Hotboxin with Mike Tyson.

Тайсон сам займається виробництвом марихуани. У 2018 році він придбав ділянку площею 16 гектарів, на якій вирощує траву.

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Пізніше боксер зізнавався, що юридично він є лише землевласником і здає свою ділянку в оренду. Однак, в майбутньому він планує відкрити власний завод з переробки марихуани.

Раніше Майк Тайсон розповів, як йому вдавалося обманювати допінг-офіцерів.

Джерело: Hotboxin’ with Mike Tyson