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Факти / Спорт

Українська модель у пікантній фотосесії з Криштіану Роналду для його бренду

Бренд Криштіану Роналду опублікував вересневу кампанію Playfectionism, в якій разом з футболістом знялася українська модель Валерія Бублейко.

Криштиану Роналду и Лера Бублейко

Футболіст туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду взяв участь у вересневій промокампанії власного бренду CR7.

Компанію футболісту у рекламній фотосесії склала українська модель Валерія Бублейко.

Дівчина пройшла жорсткий кастинг, щоб стати героїнею кампанії.

Дивіться: Роналду та Неймар у перуках провели бій на світлових мечах

На фото Бублейко позує поруч з Роналду — за кермом спортивного автомобіля і на мотоциклі.

Українська модель у пікантній фотосесії з Криштіану Роналду для його бренду / 4 фотографии

Раніше дівчина футболіста Криштіану Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни.

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