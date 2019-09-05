Дружина голандського футболіста Кевіна Янсена змушена була дивитися гру чоловіка через вікно через дивні іранські закони.

Дружина голандського футболіста Кевіна Янсена, який виступає за іранський клуб Гол Гохар Сіржан, через місцеві закони не смогла подивитися матч чоловіка з трибун стадіону.

Читайте: Іранській боксерці загрожує в’язниця за вихід на ринг без хіджабу

Журналіст Пежман Рахбар повідомив, що жінка прийшла у vip-ложу стадіону, однак у перерві її попросили її покинути. За грою у другому таймі вона спостерігала з вікна офісу.

27-річний Янсен перебрався в Іран вільним агентом. До цього він виступав за нідерландський Камбюр, НЕК та АДО Ден Хаг.

За іранськими законами жінкам заборонено відвідувати стадіони з 1979 року. Ультраконсервативні священнослужителі стверджують, що жінки не повинні бути свідками шаленої поведінки фанатів-чоловіків на трибунах.

До речі, під час ЧС-2018 на іранський стадіон вперше пустили жінок, щоб ті разом з чоловіками змогли подивитися трансляцію матчу збірної проти Іспанії.

Фото: PejmanRahbar