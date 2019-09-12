36-річна бельгійська тенісистка Кім Клійстерс неочікувано оголосила про відновлення кар’єри.

Бельгійська тенісистка та екс-перша ракетка світу Кім Клійстерс повернеться на корт у 2020 році.

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36-річна Клійстерс, яка завершила кар’єру у 2012 році, повідомила про своє повернення у великий теніс на своїй сторінці в Instagram.

— Протягом останніх семи років я була мамою. І я люблю це. Дуже дуже люблю. Але мені також подобалося бути професійною тенісисткою. І якщо чесно, я сумую за цим відчуттям. Що якщо я спробую робити і те, і інше? Чи можу я бути люблячою мамою трьох дітей і демонструвати свою найкращу гру в тенісі? Давайте зробимо це. Давайте повернемося ще раз. Побачимося в 2020 році! – сказала Кім.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Вперше Клійстерс завершила кар’єру навесні 2007 року, маючи за плечима одну перемогу на турнірах серії Grand Slam (US Open-2005). Після народження першої дитини Кім повернулася в серпні 2009-го і виграла ще три мейджора (US Open-2009, US Open-2010 і Australian Open-2011).

Нагадаємо, канадська тенісистка Б’янка Андреєску перемогла у фіналі US Open.