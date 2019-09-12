PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Екс-перша ракетка світу Клійстерс оголосила про повернення на корт

36-річна бельгійська тенісистка Кім Клійстерс неочікувано оголосила про відновлення кар’єри.

Ким Клийстерс

Бельгійська тенісистка та екс-перша ракетка світу Кім Клійстерс повернеться на корт у 2020 році.

Дивіться: Серена Вільямс презентувала свою колекцію на New York Fashion Week

36-річна Клійстерс, яка завершила кар’єру  у 2012 році, повідомила про своє повернення у великий теніс на своїй сторінці в Instagram.

— Протягом останніх семи років я була мамою. І я люблю це. Дуже дуже люблю. Але мені також подобалося бути професійною тенісисткою. І якщо чесно, я сумую за цим відчуттям. Що якщо я спробую робити і те, і інше? Чи можу я бути люблячою мамою трьох дітей і демонструвати свою найкращу гру в тенісі? Давайте зробимо це. Давайте повернемося ще раз. Побачимося в 2020 році! – сказала Кім.

Вперше Клійстерс завершила кар’єру навесні 2007 року, маючи за плечима одну перемогу на турнірах серії Grand Slam (US Open-2005). Після народження першої дитини Кім повернулася в серпні 2009-го і виграла ще три мейджора (US Open-2009, US Open-2010 і Australian Open-2011).

Нагадаємо, канадська тенісистка Б’янка Андреєску перемогла у фіналі US Open.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Каролин Возняцки Гарвард
Екс-перша ракетка світу вступила в Гарвард
Рафаэль Надаль
Надаль у п’ятигодинному трилері переміг Медведєва у фіналі US Open
Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open
Світоліна програла Вільямс у півфіналі US Open
Свитолина Уильямс
Де дивитися онлайн Світоліна — Вільямc на US Open
Свитолина - Уильямс
Світоліна — Вільямс: букмекери назвали фаворита півфіналу US Open
Четвертьфиналистки US Open
Королеви нью-йоркських кортів: чвертьфіналістки US Open (ГОЛОСУВАННЯ)
Дарина Снігур
Українка Дарина Снігур перемогла в турнірі ITF
Серена, Свитолина, Шарапова
Світоліна, Вільямс та Осака взяли участь у спільній фотосесії перед US Open
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка