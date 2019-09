Бельгійська тенісистка та екс-перша ракетка світу Кім Клійстерс повернеться на корт у 2020 році.

Дивіться: Серена Вільямс презентувала свою колекцію на New York Fashion Week

36-річна Клійстерс, яка завершила кар’єру у 2012 році, повідомила про своє повернення у великий теніс на своїй сторінці в Instagram.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019