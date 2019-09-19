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Реал жодного разу не влучив у ствір воріт в матчі з ПСЖ і був принижений

В матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал розгромно поступився на виїзді ПСЖ.

Анхель ди Мария ПСЖ

ПСЖ приймав мадридський Реал у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Парижі на стадіоні Парк де Пренс і завершилася блискучою перемогою господарів з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі після помилки Тібо Куртуа відкрив Анхель ді Марія. Пізніше аргентинський форвард подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль. Одразу після голу Ді Марії відзначився Гарет Бейл, але арбітр матчу відмінив гол валлійця після перегляду VAR, оскільки той підіграв собі рукою.

У компенсований до другого тайму часу до розгромного рахунок довів Тома Меньє.

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Більш того, за весь матч вершкові жодного разу не влучили у ствір. Це сталося вперше за 167 ігор в ЛЧ – з того моменту, як Opta збирає статистику з сезону-2003/2004.

Нагадаємо, Шахтар зазнав поразки від Манчестер Сіті у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Getty Images

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