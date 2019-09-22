Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 через можливе підроблення даних.

Московську антидопінгову лабораторію підозрюють у підробці даних перед їх відправленням до Світового антидопінгового агентства, через що російським спортсменам можуть відмовити в участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

Вважається, що РФ здійснювала маніпулювання аналізами протягом останніх 18 місяців.

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Докази щодо підроблення допінг-проб можуть представити протягом наступних двох місяців.

До слова, від участі в Олімпійських іграх у 2020 році також можуть відсторонити Італію.