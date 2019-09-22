PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Олімпіада-2020: Росію можуть відсторонити від змагань

Росію можуть відсторонити від участі в Олімпіаді-2020 через можливе підроблення даних.

Олімпійські ігри

Московську антидопінгову лабораторію підозрюють у підробці даних перед їх відправленням до Світового антидопінгового агентства, через що російським спортсменам можуть відмовити в участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

Вважається, що РФ здійснювала маніпулювання аналізами протягом останніх 18 місяців.

Читайте: Представлено талісмана зимової Олімпіади-2022

Докази щодо підроблення допінг-проб можуть представити протягом наступних двох місяців.

До слова, від участі в Олімпійських іграх у 2020 році також можуть відсторонити Італію.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Отруєння скрипалів
Хочу справедливості – жертва отруєння у Солсбері подасть в суд на РФ
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО
У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО
Чому формула Штайнмаєра має бути виконана тільки за певних умов
Чому формула Штайнмаєра має бути виконана тільки за певних умов
Школа
В Росії батьки вигадали викрадення доньки, щоб не віддавати її в школу
шаман
На кордоні Бурятії затримали шамана, який йшов до Москви “виганяти Путіна”
Газові переговори: чому Україні потрібен транзит газу і що можна втратити
Газові переговори: чому Україні потрібен транзит газу і що можна втратити
газ
Пєсков: Ми не чекаємо конкретних домовленостей від газових переговорів у Брюсселі
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка