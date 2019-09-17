Офіційним талісманом зимової Олімпіади-2022, яка пройде у китайському Пекіні, стала панда.

Панда на ім’я Бін Двень Двень у льодовому костюмі буде символом зимової Олімпіади-2022.

Вона пройде у китайському місті Пекін з 4 до 20 лютого.

Організатори Олімпіади-2022 вважають, що Бін Двень Двень втілює дух Олімпійських ігор.

– В костюмі з льоду, з серцем із золота і з любов’ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом, – йдеться у повідомленні.

Nihao #BingDwenDwen! Let’s find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm — Beijing 2022 (@Beijing2022) September 17, 2019

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Також був представлений і талісман Паралімпіади-2022. Ним став дитина-ліхтарик Шуей Рон Рон.

До слова, став відомий дизайн медалей, якими нагороджуватимуть призерів Олімпіади-2020 у Токіо.

Джерело: Beijing 2022

Фото: Beijing 2022

Відео: Beijing 2022