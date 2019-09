Панда на ім’я Бін Двень Двень у льодовому костюмі буде символом зимової Олімпіади-2022.

Вона пройде у китайському місті Пекін з 4 до 20 лютого.

Організатори Олімпіади-2022 вважають, що Бін Двень Двень втілює дух Олімпійських ігор.

Nihao #BingDwenDwen! Let’s find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm

