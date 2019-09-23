Даніель Жорі отримав премію Пушкаша, як автор найкращого голу року.
Автором найкращого голу сезону став венгерський футболіст Даніель Жорі, який забив за Дебрецен у ворота Ференцвароша.
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Окрім Жорі на нагороду претендував Ліонель Мессі та Хуан Кінтеро.
Премія Пушкаша щорічно вручається автору найкрасивішого голу року.
Раніше France Football заснував премію імені Льва Яшина.
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