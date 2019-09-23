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Факти / Спорт

Венгерський футболіст Жорі отримав премію Пушкаша

Даніель Жорі отримав премію Пушкаша, як автор найкращого голу року.

Венгерський футболіст Жорі отримав премію Пушкаша

Автором найкращого голу сезону став венгерський футболіст Даніель Жорі, який забив за Дебрецен у ворота Ференцвароша.

Читайте: Стало відомо, коли оголосять номінантів на Золотий м’яч 2019

Окрім Жорі на нагороду претендував Ліонель Мессі та Хуан Кінтеро.

Премія Пушкаша щорічно вручається автору найкрасивішого голу року.

Раніше France Football заснував премію імені Льва Яшина.

Джерело: FIFA

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