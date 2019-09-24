Збірна Росії з футболу ризикує пропустити наступний чемпіонат світу з футболу 2020, який відбудеться у Катарі.

Збірна Росії через допінговий скандал може пропустити ЧС-2022, який має відбутися у Катарі.

Команду РФ, імовірно, не допустять до Мундіалю, якщо Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) затвердить санкції щодо російського спорту.

Раніше стало відомо, що WADA знайшло невідповідності в базі даних допінг-проб московської лабораторії і може відсторонити РУСАДА. У російської сторони є три тижні для надання пояснень невідповідностей.

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У разі відсторонення російської організації покарання буде поширюватися на всі спортивні змагання, що діють за кодексом WADA, включаючи чемпіонати світу з футболу.

Напередодні WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА антидопінговому кодексу.