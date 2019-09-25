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Факти / Спорт

Беленюк готовий скласти мандат депутата заради участі в Олімпіаді

Срібний призер Олімпійських ігор Жан Беленюк розповів, як поєднує роботу у Верховні Раді та підготовку до Ігор-2020 у Токіо.

Жан Беленюк

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор та народний депутат України IX скликання Жан Беленюк розповів, як йому вдається поєднувати роботу народним депутатом та підготовку до Ігор-2022.

— Якщо говорити про поєднання роботи у Верховній Раді з тренуваннями, то поки непросто. Було таке, що у нас в день було ранкове і вечірнє засідання, а у мене на носі чемпіонат. Мені довелося тренуватися між засіданнями. Але засідання у нас не кожен день, тому в подальшому я зможу поєднувати спорт і політику. Тим більше, далі буде простіше, оскільки висока завантаженість Ради пройде, – розповів Беленюк.

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Також Беленюк назвав свою головну ціль:

— Також хочеться сказати, що моя основна мета – Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться вибирати між Радою і Іграми, то я однозначно виберу Ігри, і всі мої колеги це знають, – додав Жан.

Нагадаємо, тиждень тому Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Джерело: XSport

Фото: УНІАН

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