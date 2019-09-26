У Кубку англійської ліги відіграли матчі третього раунду, за підсумками якого визначилися учасники 1/8 фіналу.

Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Мілтон-Кінс Донс у матчі третього раунду Кубка англійської ліги. Зустріч, яка пройшла у Мілтон-Кінсі, завершилася з рахунком 2:0 на користь мерсисайдців.

Юрген Клопп провів тотальну ротацію – у старті не з’явилося жодного футболіста, який був в основі на гру з Челсі в АПЛ минулого вікенду. Перемогу червоним принесли точні удари Джеймса Мілнера та Кі-Яна Гувера.

Після поразки від Ліверпуля у шостому турі АПЛ Челсі поглумився над представником Другої ліги Англії Грімсбі Таун. Зустріч пройшла у Лондоні на Стемфорд Брідж і завершилася розгромною перемогою підопічних Френка Лемпарда з рахунком 7:1.

Склад пенсіонерів теж зазнав ротації. З гравців, які провели матч проти Ліверпуля на полі з’явилися лише Маркос Алонсо, Міші Батшуаї та Курт Зума.

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Рахунок у матчі відкрив Рос Барклі. Також за Челсі забивали Педро, Зума, Джеймс, Хадсон-Одої та двічі Батшуаї. У Грімсі один м’яч на рахунку Гріна.

Ледь не вилетів з Кубка ліги Манчестер Юнайтед, який лише в серії пенальті дотис представника Першої ліги Рочдейл.

Основний час матчу звершився з рахунком 1:1. За червоних дияволів відзначився Грінвуд, а відновив паритет у грі Матесон. У серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Уле-Гуннара Сульшера – 5:3.

А ось Вест Гем Юнайтед не зумів впоратися з представником Першої ліги Англії Оксфорд Юнайтед. Пеллегріні, як і всі, провів ротацію, але футболісти, які вийшли на поле в складі молотобійців зазнали розгрому з рахунком 4:0.

У другому таймі коуч Вест Гема намагався врятувати ситуацію випустивши Андерсона та Нобла, але для команди з Лондона все завершилося вильотом з турніру.

В 1/8 фіналу Кубка ліги Челсі зійдеться з Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль зіграє з Арсеналом, Манчестер Сіті вдома прийме Саутгемптон, а Евертон Вотфорд. Матчі заплановані на 29 жовтня.

Раніше авторитетне британське видання FourFourTwo склало список найкращих футболістів англійської Прем’єр-ліги.