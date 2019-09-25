Виконком УЄФА затвердив склад учасників другого розіграшу Ліги націй, який стартує у 2020 році.

Виконком УЄФА затвердив новий регламент Ліги націй, яка була створена як альтернатива товариським матчам.

З сезону-2020/21 Ліги А, В та С будуть складатися з 16 команд-учасниць, тоді як раніше складали 12. У Лізі D зіграє 7 збірних.

У лізі А разом зі збірною України виступатимуть Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Хорватія, Польща, Німеччина та Ісландія.

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Команди будуть розбиті на 4 групи по 4 учасники. Переможці квартетів розіграють головний приз, найгірші команди кожної з груп покинуть лігу А і перейдуть в лігу В.

У лігах В і С буде також по 16 учасників і формат, аналогічний лізі А. Тільки Лігу С покинуть лише дві команди, які визначаться в плей-офф між останніми командами груп. В Лізі D команди поділять на 2 групи, їх переможці вийдуть до Ліги С.

Жеребкування Ліги націй-2020/21 відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі. У фінальний турнір вийдуть чотири переможці групи А, які визначать чемпіона Ліги націй.

Переможцем першого розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії, збірна України виграла свою групу у дивізіоні В і підвищилася у класі.