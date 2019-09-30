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Факти / Спорт

В Бразилії футбольна команда забила 56 голів

Матч жіночих бразильських команд в рамках чемпіонату штата Ріо завершився з рекордним рахунком для ліги.

ФК Фламенго

В Бразилії зіграли один з найрезультативніших матчів в історії футболу.

У чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро жіноча команда Фламенго обіграла Греміньо з рахунком 56:0. Вже на 15-й хвилині зустрічі Фламенго вів з рахунком 12:0, а до перерви рахунок став 29:0.

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Найрезультативнішим гравцем матчі стала форвард Флавія, на її рахунку 14 забитих м’ячів.

Цей результат став другим найрезультативнішим в історії. На першій сходинці став матч, який відбувся у 2002 році у чемпіонаті Мадагаскара. Тоді одна з команд перемогла з рахунком 149:0.

До речі, стало відомо, який клуб став лідером за відвідуваністю домашніх матчів у Європі.

Фото: Time Flamengo

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