В Бразилії зіграли один з найрезультативніших матчів в історії футболу.

У чемпіонаті штату Ріо-де-Жанейро жіноча команда Фламенго обіграла Греміньо з рахунком 56:0. Вже на 15-й хвилині зустрічі Фламенго вів з рахунком 12:0, а до перерви рахунок став 29:0.

Читайте: ФІФА звинуватили у махінаціях під час визначення переможців The Best 2019

Найрезультативнішим гравцем матчі стала форвард Флавія, на її рахунку 14 забитих м’ячів.

HISTORICO! Em jogo perfeito, as #MeninasDaGavea fazem 56 a 0 no Greminho e aplicam a maior goleada da historia do Campeonato Carioca Feminino. ISSO AQUI E FLAMENGO! #CRF pic.twitter.com/QOWa8ItliJ

— Time Flamengo (@TimeFlamengo) September 28, 2019