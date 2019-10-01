Шахтар на стадіоні Сан-Сіро зіграє проти італійської Аталнти у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Шахтар у вівторок, 1 жовтня, проведе матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому гірники на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти Аталанти. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 1.84. Успіх гірників оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Аталанта — Шахтар на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar Donetsk