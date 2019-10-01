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Факти / Спорт

ФІФА винесла вердикт у справі загиблого Еміліано Сала

ФІФА оголосила остаточне рішення щодо спору між Кардіффом і Нантом, який виник після трагічної смерті аргентинського форварда Еміліано Сала.

Эмилиано Сала

Кардіфф Сіті повинен заплатити Нанту £5,3 млн за перехід аргентинського форварда Еміліано Сала.

Саме ця сума мала бути першим платежем Кардіффа за перехід гравця. Повна сума трансферу складала £15 млн.

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Трансфер повинен був відбутися у січні 2019 року, але приватний літак з футболістом на борту, який летів з Франції до Вельсу, розбився над Ла-Маншем.

Після загибелі футболіста Кардіфф наполягав на тому, що Нант не виконав деякі юридичні формальності для завершення угоди.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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