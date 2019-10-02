Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2019/20 стартувала 17 вересня.

Час початку матчів, як і в минулому сезоні о 19.55 та о 22.00.

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу С, де йому належить зустрітися з англійським Манчестер Сіті, італійською Аталантою та загребським Динамо.

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За регламентом ЛЧ команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ та продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, які посядуть третю сходинку зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Вирішальний матч відбудеться 30 травня 2020 року на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі.

Груповий етап

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. ПСЖ 2 2 0 0 4 0 6 2. Брюгге 2 0 2 0 2 2 2 3. Галатасарай 2 0 1 1 0 1 1 4. Реал Мадрид 2 0 2 1 2 5 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Брюгге 0:0 Галатасарай 22:00 ПСЖ _:_ Брюгге 22:00 ПСЖ 3:0 Реал 22:00 Реал _:_ Галатасарай 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Реал 1:1 Брюгге 19:55 Галатасарай _:_ Брюгге 22:00 Галатасарай 0:1 ПСЖ 22:00 Реал _:_ ПСЖ 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Брюгге _:_ ПСЖ 22:00 Брюгге _:_ Реал 22:00 Галатасарай _:_ Реал 22:00 ПСЖ _:_ Галатасарай

Група B

№ Команда І П Н П З П О 1. Баварія 2 2 0 0 10 2 6 2. Црвена Звезда 2 1 0 1 3 4 3 3. Олімпіакос 2 0 1 1 3 5 1 4. Тоттенгем 2 0 1 1 4 9 1

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Олімпіакос 2:2 Тоттенгем 19:55 Баварія _:_ Олімпіакос 22:00 Баварія 3:0 Црвена Звезда 22:00 Црвена Звезда _:_ Тоттенгем 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Тоттенгем 2:7 Баварія 19:55 Тоттенгем _:_ Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда 3:1 Олімпіакос 22:00 Црвена Звезда _:_ Баварія 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 22:00 Олімпіакос _:_ Баварія 22:00 Баварія _:_ Тоттенгем 22:00 Тоттенгем _:_ Црвена Звезда 22:00 Олімпіакос _:_ Црвена Звезда

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Манчестер Сіті 2 2 0 0 5 0 6 2. Динамо Загреб 2 1 0 1 4 2 3 3. Шахтар Донецьк 2 1 0 1 2 4 3 4. Аталанта 2 0 0 2 1 6 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Динамо 4:0 Аталанта 22:00 Динамо _:_ Шахтар 22:00 Шахтар 0:3 Ман.Сіті 22:00 Аталанта _:_ Ман.Сіті 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 19:55 Аталанта 1:2 Шахтар 19:55 Аталанта _:_ Динамо 22:00 Ман.Сіті 2:0 Динамо 22:00 Ман.Сіті _:_ Шахтар 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Шахтар _:_ Динамо 19:55 Шахтар _:_ Аталанта 22:00 Ман.Сіті _:_ Аталанта 19:55 Динамо _:_ Ман.Сіті

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 2 1 1 0 5 2 4 2. Атлетіко 2 1 1 0 4 2 4 3. Локомотив 2 1 0 1 2 3 3 4. Байєр 2 0 0 2 1 5 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Атлетіко 2:2 Ювентус 19:55 Локомотив _:_ Ювентус 22:00 Байєр 1:2 Локомотив 22:00 Байєр _:_ Атлетіко 2 тур. 1.10 5 тур. 26.11 22:00 Локомотив 0:2 Атлетіко 19:55 Локомотив _:_ Байєр 22:00 Ювентус 3:0 Байєр 22:00 Ювентус _:_ Атлетіко 3 тур. 22.10 6 тур. 11.12 19:55 Атлетіко _:_ Байєр 22:00 Атлетіко _:_ Локомотив 22:00 Ювентус _:_ Локомотив 22:00 Байєр _:_ Ювентус

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Зальцбург 1 1 0 0 6 2 3 2. Наполі 1 1 0 0 2 0 3 3. Ліверпуль 1 0 0 1 0 2 0 4. Генк 1 0 0 1 2 6 0

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Зальцбург 6:2 Генк 22:00 Ліверпуль _:_ Генк 22:00 Наполі 2:0 Ліверпуль 22:00 Наполі _:_ Зальцбург 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Генк _:_ Наполі 22:00 Генк _:_ Зальцбург 22:00 Ліверпуль _:_ Зальцбург 22:00 Ліверпуль _:_ Наполі 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Генк _:_ Ліверпуль 19:55 Зальцбург _:_ Ліверпуль 22:00 Зальцбург _:_ Наполі 19:55 Наполі _:_ Генк

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Славія Прага 1 0 1 0 1 1 1 2. Інтер 1 0 1 0 1 1 1 3. Барселона 1 0 1 0 0 0 1 4. Боруссія Дортмунд 1 0 1 0 0 0 1

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Боруссія Д 0:0 Барселона 19:55 Барселона _:_ Славія 22:00 Інтер 1:1 Славія 22:00 Боруссія Д _:_ Інтер 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Славія _:_ Боруссія Д 19:55 Барселона _:_ Боруссія Д 22:00 Барселона _:_ Інтер 22:00 Славія _:_ Інтер 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 22:00 Інтер _:_ Боруссія Д 22:00 Боруссія Д _:_ Славія 22:00 Славія _:_ Барселона 22:00 Інтер _:_ Барселона

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. Лейпциг 1 1 0 0 2 1 3 2. Зеніт 1 0 1 0 1 1 1 3. Ліон 1 0 1 0 1 1 1 4. Бенфіка 1 0 0 1 1 2 0

1 тур. 17.09 4 тур. 5.11 22:00 Бенфіка 1:2 Лецпциг 19:55 Зеніт _:_ Лейпциг 22:00 Ліон 1:1 Зеніт 22:00 Ліон _:_ Бенфіка 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Зеніт _:_ Бенфіка 19:55 Зеніт _:_ Ліон 22:00 Лейпциг _:_ Ліон 22:00 Лейпциг _:_ Бенфіка 3 тур. 23.10 6 тур. 10.12 19:55 Лейпциг _:_ Зеніт 22:00 Бенфіка _:_ Зеніт 22:00 Бенфіка _:_ Ліон 22:00 Ліон _:_ Лейпциг

Група H

№ Команда І П Н П З П О 1. Аякс 1 1 0 0 3 0 3 2. Валенсія 1 1 0 0 1 0 3 3. Челсі 1 0 0 1 0 1 0 4. Лілль 1 0 0 1 0 3 0