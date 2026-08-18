У День Незалежності України, 24 серпня, о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра чотирисерійного воєнного екшну 24.

Напружена історія, заснована на реальних подіях, розповість про Керченський інцидент 2018 року, коли РФ підступно атакувала українські кораблі та взяла в полон 24 моряків.

Хто саме виконав головні ролі у патріотичному проєкті — читайте на Фактах ICTV.

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Олександр Форманчук — капітан Роман Майстренко

Зірка Національного театру ім. Івана Франка та серіалів КОД і Ботоферма Олександр Форманчук виконав роль керівника операції з переходу катерів. Його герой — принциповий та безстрашний командир, який не боїться брати на себе відповідальність у найкритичніші моменти.

Костянтин Корецький — штурман рейдового буксира

Актор серіалів Тиха Нава та Митець Костянтин Корецький перевтілився у досвідченого штурмана буксира Яни Капу. За сюжетом, його персонаж — життєрадісний моряк та господар вірного пса, якого загарбники також взяли в полон. Цікаво, що у серіалі Костянтин знявся разом зі своєю реальною дружиною Наталею Корецькою — вони зіграли подружню пару.

Анастасія Король — американська журналістка

Одна з найяскравіших акторок нової хвилі Анастасія Король (Справа НБР, Ховаючи колишню) зіграла іноземну репортерку. Попри заборону редакції, дівчина на свій страх і ризик вирушає до окупованого Криму, аби розповісти світові правду про незаконний арешт та стійкість українських військових.

Ольга Сумська — українська омбудсменка

Легенда українського кінематографа Ольга Сумська з’явиться у ролі уповноваженої з прав людини. Вона грає посадовицю, яка докладає надлюдські сили задля визволення полонених моряків та привернення уваги світової спільноти до злочину Росії.

Фото: ICTV2

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