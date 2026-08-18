На основі реальних подій: хто з акторів зіграв у воєнному екшні 24 на ICTV2
- На телеканалі ICTV2 відбудеться прем'єра чотирисерійного воєнного екшну 24.
- У серіалі взяли участь зірки українського кіно та театру.
У День Незалежності України, 24 серпня, о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра чотирисерійного воєнного екшну 24.
Напружена історія, заснована на реальних подіях, розповість про Керченський інцидент 2018 року, коли РФ підступно атакувала українські кораблі та взяла в полон 24 моряків.
Хто саме виконав головні ролі у патріотичному проєкті — читайте на Фактах ICTV.
Олександр Форманчук — капітан Роман Майстренко
Зірка Національного театру ім. Івана Франка та серіалів КОД і Ботоферма Олександр Форманчук виконав роль керівника операції з переходу катерів. Його герой — принциповий та безстрашний командир, який не боїться брати на себе відповідальність у найкритичніші моменти.
Костянтин Корецький — штурман рейдового буксира
Актор серіалів Тиха Нава та Митець Костянтин Корецький перевтілився у досвідченого штурмана буксира Яни Капу. За сюжетом, його персонаж — життєрадісний моряк та господар вірного пса, якого загарбники також взяли в полон. Цікаво, що у серіалі Костянтин знявся разом зі своєю реальною дружиною Наталею Корецькою — вони зіграли подружню пару.
Анастасія Король — американська журналістка
Одна з найяскравіших акторок нової хвилі Анастасія Король (Справа НБР, Ховаючи колишню) зіграла іноземну репортерку. Попри заборону редакції, дівчина на свій страх і ризик вирушає до окупованого Криму, аби розповісти світові правду про незаконний арешт та стійкість українських військових.
Ольга Сумська — українська омбудсменка
Легенда українського кінематографа Ольга Сумська з’явиться у ролі уповноваженої з прав людини. Вона грає посадовицю, яка докладає надлюдські сили задля визволення полонених моряків та привернення уваги світової спільноти до злочину Росії.
Фото: ICTV2