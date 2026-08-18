Лідер Китаю Сі Цзіньпін у вересні планує відвідати США та зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників, ознайомлених із графіком китайського лідера.

Візит Сі Цзіньпіна до США: що відомо

За даними Politico, Сі Цзіньпін має прибути до США пізно ввечері 23 вересня. Наступного дня, 24 вересня, запланована його зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі.

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Очікується, що це буде єдиний повний день зустрічей китайського лідера у Вашингтоні, а вже 25 вересня він залишить США.

У Білому домі підтвердили Politico, що Сі Цзіньпін має відвідати Вашингтон 24 вересня. Водночас там не коментували інші можливі заходи за участю китайського лідера.

Сі Цзіньпін пропустить Генасамблею ООН

Візит Сі Цзіньпіна припадає на тиждень проведення Генеральної Асамблеї ООН. Загальні дебати у Нью-Йорку розпочнуться 22 вересня, однак китайський лідер, за інформацією видання, туди не поїде.

Раніше, за даними ЗМІ, у дипломатичних колах Вашингтона припускали, що Сі може використати поїздку до США і для виступу в ООН. Зокрема, очікувалося, що Пекін може представити власне бачення мирного міжнародного розвитку на тлі війни США проти Ірану.

Один із дипломатів ЄС зазначив Politico, що після оголошення дати зустрічі з Трампом 24 вересня виникли припущення, що її могли обрати саме з розрахунком на паралельну участь Сі у Генасамблеї.

Однак дипломати у Нью-Йорку звернули увагу, що Китай не направив туди передову групу, яка зазвичай готує подібні візити.

Востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до Нью-Йорка для виступу на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 році, коли організація відзначала 70-річчя.

Ще на початку липня Дональд Трамп заявив, що очікує на приїзд Сі Цзіньпіна до США приблизно 24 вересня. Тоді американський президент уперше публічно назвав можливу конкретну дату візиту китайського лідера.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що підготовка до вересневого візиту триває за графіком, попри нове загострення у відносинах Вашингтона і Пекіна.

Для Трампа і Сі запланована зустріч стане другою цього року після травневого візиту американського президента до Пекіна.

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