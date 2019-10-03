Лугано та Динамо зустрінуться у Санкт-Галлені на полі стадіону Кібун Парк в рамках матчу другого туру групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Команди раніше не зустрічалися між собою, але кияни мають непростий досвід очних протистоянь зі швейцарськими клубами: у 10 матчах – 4 перемоги, 3 нічиї та 3 поразки.

У першому турі Ліги Європи Динамо вистраждало мінімальну перемогу вдома над Мальме (1:0), а ось Лугано у Копенгагені з таким же рахунком поступилося однойменному клубу. Тому для підопічних Михайличенка матч на Кібурн Парк може стати шансом закріпитися на горі турнірної таблиці групи В.

До Швецарії вирушив 21 футболіст, серед них чемпіони світу U-20 Денис Попов та Георгій Цитаішвілі. Поза заявкою лише травмовані Дуелунд, Кадірі, Бурда.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Олексія Михайличенка. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх білих оцінюють в 3.75. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Зустріч команд довірили судити 30-річному французькому рефері Каріму Абуду. Йому асистуватимуть на лініях його співвітчизники – Мехді Рахмуні та Бенжамен Паже.

Текстова трансляція матчу Лугано – Динамо буде доступна в цій новині і почнеться за кілька хвилин до стартового свистка, який прозвучить о 22.00.