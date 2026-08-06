У липні Росія наростила видобуток сирої нафти та конденсату орієнтовно на 100 тис. барелів на добу порівняно з червнем, перевищивши позначку в дев’ять млн барелів на добу. Зростанню показників сприяли активні експортні поставки та відновлення переробних потужностей на НПЗ. Однак атаки безпілотників на НПЗ та нестача танкерів підривають нафтові експортні плани РФ.

Про це Reuters повідомили два джерела в галузі, які знайомі з ситуацією.

Видобуток нафти в РФ зріс у липні

Експорт нафти й нафтопродуктів досі забезпечує основні надходження до російського бюджету, тому Москва прагне утримувати обсяги постачання, попри західні обмеження та регулярні удари по НПЗ.

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Проте джерела припускають, що утримати липневі показники видобутку в серпні РФ навряд чи вдасться.

Офіційні дані щодо видобутку нафти Москва перестала публікувати у 2023 році – приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За оцінками ОПЕК, у червні росіяни скоротили виробництво на 61 тис. барелів на добу – до 8,928 млн б/д проти травневих 8,989 млн б/д. Водночас у 2025 році середньодобовий видобуток РФ оцінювали на рівні 9,129 млн барелів.

Згідно зі звітом Центрального банку РФ за підсумками липневого засідання, на початку року видобуток нафти в країні просів через пошкодження НПЗ та обмежені експортні можливості. У відомстві визнали, що спрямувати вивільнену сировину на експорт завадили недостатні потужності портової та транспортної інфраструктури.

Хоча ОПЕК та Центробанк РФ ще не опублікували липневу статистику, джерела прогнозують злам позитивної динаміки. Через посилення атак на НПЗ та нестачу танкерів у Чорному морі росіяни ризикують зіштовхнутися з труднощами збуту.

За даними співрозмовників, це змусить виробників скоротити видобуток через труднощі з розміщенням обсягів сирої нафти.

У серпні Росія розраховує наростити експорт сирої нафти через західні порти на 4% порівняно з липнем, зазначають джерела в галузі.

Збільшити поставки дозволили позапланові зупинки НПЗ, через які звільнилися додаткові обсяги сировини. Але ці плани можуть зірватися через нові удари безпілотників, які протягом останнього тижня призупинили роботу кількох підприємств.

Зокрема, у ніч на 6 серпня на нафтопереробному заводі в Ярославській області Росії сталася пожежа після атаки дрона. Повідомлялося, що під ударом опинився Ярославський НПЗ — ПАТ Славнєфть-ЯНОС.

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