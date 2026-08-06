Найкращий захист від балістики – ураження пускових установок РФ – Федоров
- Михайло Федоров заявив, що виробництво антибалістичних ракет для ЗРК Patriot відстає від темпів виробництва балістичних ракет РФ.
- Найефективнішим способом протидії балістичним атакам він назвав ураження російських пускових установок.
Виробництво антибалістичних ракет для ЗРК Patriot нині поступається і надалі буде відставати від темпів виробництва Росією балістичних ракет. Тому найефективнішим способом боротьби з балістичними загрозами є ураження пускових установок противника.
Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров під час стріму на YouTube-каналі волонтера Сергія Стерненка.
Федоров сказав, як боротися з російською балістикою
– Найкраща зброя – бити відразу по пускових своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна загинути від нашої балістичної ракети… У 90% випадків це гарантована смерть, – зазначив Федоров.
Ексміністр розповів, що в середині липня було протестовано один державний проєкт. Він розвивався протягом десяти років, однак не міг досягти належного результату через неправильно сформоване технічне завдання, нестачу достатньої команди та низку інших проблем.
– Ми протестували достатньо успішно, і влучили в ціль взагалі майже без будь-якогось там збиття з курсу – чітке попадання балістичної ракети. Тому зараз потрібно закінчити цю вправу, дотестувати все, що потрібно, почати бойове використання, – зазначив ексглава Міноборони.
Він наголосив, що для розвитку цього напряму необхідно створити кілька консорціумів із виробництва балістичних ракет, аби забезпечити конкуренцію.
– Майбутнє за дешевими ракетами, дуже дешевими ракетами. А потім ще зі штучним інтелектом, – додав Федоров.
Нагадаємо, радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) учора заявив, що Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет і продовжує нарощувати їх виробництво.
Він зауважив, що знищення пускових установок комплексів Іскандер є надзвичайно складним завданням.