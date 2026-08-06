Виробництво антибалістичних ракет для ЗРК Patriot нині поступається і надалі буде відставати від темпів виробництва Росією балістичних ракет. Тому найефективнішим способом боротьби з балістичними загрозами є ураження пускових установок противника.

Про це повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров під час стріму на YouTube-каналі волонтера Сергія Стерненка.

Федоров сказав, як боротися з російською балістикою

– Найкраща зброя – бити відразу по пускових своєю балістичною ракетою. І росіяни повинні розуміти, що через кілька хвилин після запуску вся команда, яка запускає ракету, повинна загинути від нашої балістичної ракети… У 90% випадків це гарантована смерть, – зазначив Федоров.

Ексміністр розповів, що в середині липня було протестовано один державний проєкт. Він розвивався протягом десяти років, однак не міг досягти належного результату через неправильно сформоване технічне завдання, нестачу достатньої команди та низку інших проблем.

Зараз дивляться

– Ми протестували достатньо успішно, і влучили в ціль взагалі майже без будь-якогось там збиття з курсу – чітке попадання балістичної ракети. Тому зараз потрібно закінчити цю вправу, дотестувати все, що потрібно, почати бойове використання, – зазначив ексглава Міноборони.

Він наголосив, що для розвитку цього напряму необхідно створити кілька консорціумів із виробництва балістичних ракет, аби забезпечити конкуренцію.

– Майбутнє за дешевими ракетами, дуже дешевими ракетами. А потім ще зі штучним інтелектом, – додав Федоров.

Нагадаємо, радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) учора заявив, що Росія має запас у кілька сотень балістичних ракет і продовжує нарощувати їх виробництво.

Він зауважив, що знищення пускових установок комплексів Іскандер є надзвичайно складним завданням.

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