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Факти / Спорт

Олександрія та Гент не визначили переможця у Львові

Матч другого туру групової стадії Ліги Європи між Олександрією та бельгійським Гентом закінчився нічиєю.

Олександрія та Гент не визначили переможця у Львові

У Львові на Арені Львів поєдинок між Олександрією та бельгійським Гентом у другому турі групової стадії Ліги Європи завершився внічию – 1:1.

На шостій хвилині бельгійцям вдалося забити швидкий гол. Після чого в Олександрії виникли два небезпечні моменти, але обидва рази гостей врятував голкіпер.

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У другому таймі перевага була на боці Генту, проте створювати момент їм не вдалося.

Олександрія ж скористалася однією з контратак забила гол у ворота супротивника. Його автором став Артем Сітало.

Він міг оформити дубль, але пробив головою над поперечиною з метра після навісу від партнера з лівого флангу.

Раніше Факти ICTV писали, що Шахтар обіграв Аталанту у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: fcolexandria

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