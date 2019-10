Хокейний клуб Вашингтон Кепіталс розпочав співпрацю з некомерційною організацією America’s VetDogs, яка надає службових собак ветеранам та людям з обмеженими можливостями.

Клуб взяв собі 10-тижневе щеня лабрадора на прізвисько Капітан, який пробуде з персоналом та командою наступних 14-16 місяців. За цей період Капітан виконуватиме функції талісмана команди. Песик вже дебютував в цій ролі у матчі проти Кароліна Гаррікейнс.

За 16 місяців песик пройде спеціальну підготовку, після чого Капітана передадуть людини з обмеженими можливостями.

I MADE THE TEAM!

I’m Captain the official pup of the @Capitals! Can I get a WOOF for the Coolest. Job. Ever? I love slick strolls on the ice, warm snuggles on the bench, and treats after a big win. It’s been ruff keeping this a secret, but I’m here now and can’t wait to play! pic.twitter.com/9zsQKSpcRE

— Captain (@CapsPup) October 5, 2019