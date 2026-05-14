Росія атакувала Харків, постраждали люди, двоє з них – у важкому стані.

Атака на Харків 14 травня: що відомо

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Росія завдала ударів по Шевченківському та Салтівському районах Харкова.

14 людей звернулися по допомогу медиків у Шевченківському районі Харкова, а у Салтівському районі медична допомога знадобилась 4 людям.

Зараз дивляться

– Ще троє жінок звернулися по медичну допомогу після російського удару по Салтівському району. Їхній стан — стабільний, госпіталізації не потребували, – повідомив Синєгубов.

Двоє людей наразі у важкому стані. Кожному пораненому надається вся необхідна медична допомога.

До речі, пізно ввечері 13 травня Росія атакувала Харків безпілотниками, було зафіксовано влучання у кількох районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.