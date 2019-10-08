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Факти / Спорт

Закінчився термін дискваліфікації екс-очільника УЄФА Платіні

Чотирирічна дискваліфікація екс-очільника УЄФА Мішеля Платіні закінчилася і він може повернутися до футбольної діяльності.

Мишель Платини

64-річний французький функціонер Мішель Платіні може повернутися до футбольної діяльності.

— У мене є ідея щодо повернення у футбол, але на даний момент мені важко говорити, – сказав екс-глава УЄФА.

Читайте: Збірну Росії можуть не допустити до ЧС-2022 – The Telegraph

У 2015 році комітет ФІФА з етики відсторонив екс-очільника УЄФА від футболу на 8 років через незаконний заробіток. У 2011 році екс-глава ФІФА Йозеф Блаттер перевів з коштів ФІФА на рахунок Платіні 2 млн швейцарських франків. Пізніше дискваліфікацію скоротили до 4-х років.

У червні 2019 року Платіні взяли під варту за підозрою у корупції, але наступного дня відпустили.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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