Чотирирічна дискваліфікація екс-очільника УЄФА Мішеля Платіні закінчилася і він може повернутися до футбольної діяльності.
64-річний французький функціонер Мішель Платіні може повернутися до футбольної діяльності.
— У мене є ідея щодо повернення у футбол, але на даний момент мені важко говорити, – сказав екс-глава УЄФА.
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У 2015 році комітет ФІФА з етики відсторонив екс-очільника УЄФА від футболу на 8 років через незаконний заробіток. У 2011 році екс-глава ФІФА Йозеф Блаттер перевів з коштів ФІФА на рахунок Платіні 2 млн швейцарських франків. Пізніше дискваліфікацію скоротили до 4-х років.
У червні 2019 року Платіні взяли під варту за підозрою у корупції, але наступного дня відпустили.
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