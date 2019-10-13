PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Служу народу України: Усик подякував за підтримку

Олександр Усик подякував усім за підтримку під час бою в Чикаго, де боксер здобув перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.

Служу народу України: Усик подякував за підтримку

У ніч з 12 на 13 жовтня на ринзі в Чикаго Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі. Після поєдинку український боксер звернувся до усіх вболівальників, які підтримували його.

– Дорогі друзі, всім доброго ранку. Дякую всім, хто приїхав, прилетів, приплив чи просто прийшов. Дякую всім, хто був сьогодні в залі чи підтримував біля телевізора.

Я буду надалі показувати красивий бокс, – сказав Усик.

Читайте: Усик з перемоги над Візерспуном дебютував у хевівейті

Президент України Володимир Зеленський також приєднався до привітань і вранці після бою зателефонував до Усика.

У розмові боксер назвав Чикаго міні-Україною і зазначив, що була велика підтримка співгромадян.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_official)

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка