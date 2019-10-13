Олександр Усик подякував усім за підтримку під час бою в Чикаго, де боксер здобув перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.
У ніч з 12 на 13 жовтня на ринзі в Чикаго Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі. Після поєдинку український боксер звернувся до усіх вболівальників, які підтримували його.
– Дорогі друзі, всім доброго ранку. Дякую всім, хто приїхав, прилетів, приплив чи просто прийшов. Дякую всім, хто був сьогодні в залі чи підтримував біля телевізора.
Я буду надалі показувати красивий бокс, – сказав Усик.
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Президент України Володимир Зеленський також приєднався до привітань і вранці після бою зателефонував до Усика.
У розмові боксер назвав Чикаго міні-Україною і зазначив, що була велика підтримка співгромадян.
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Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун.