Боксер Олександр Усик заспівав гімн України в одному з ресторанів Чикаго.

Український боксер Олександр Усик відправився в один з ресторанів Чикаго святкувати свою першу перемогу у суперважкій вазі.

Там на нього чекали шанувальники, які вирішили привітати спортсмена з перемогою. Вони почали співати гімн України, а Усик не залишився у стороні і приєднався до виконання.

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Факти ICTV пропонують переглянути, як це було.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Aleksandr Usyk after the fight night Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 13 Окт 2019 в 12:45 PDT

Нагадаємо, що Олександр Усик технічним нокаутом здолав Чазза Візерспуна і став обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким нині володіє Енді Руїз.