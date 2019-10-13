PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Усик разом з фанатами заспівав гімн України у ресторані в Чикаго

Боксер Олександр Усик заспівав гімн України в одному з ресторанів Чикаго.

Александр Усик

Український боксер Олександр Усик відправився в один з ресторанів Чикаго святкувати свою першу перемогу у суперважкій вазі.

Там на нього чекали шанувальники, які вирішили привітати спортсмена з перемогою. Вони почали співати гімн України, а Усик не залишився у стороні і приєднався до виконання.

Читайте: Усик-Візерспун: онлайн-трансляція бою

Факти ICTV пропонують переглянути, як це було.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Aleksandr Usyk after the fight night

Публикация от LomUs™️ (@lomus_official)

Нагадаємо, що Олександр Усик технічним нокаутом здолав Чазза Візерспуна і став обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким нині володіє Енді Руїз.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка