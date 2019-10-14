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Факти / Спорт

Усик розповів, про що говорив з Ломаченком після бою

Український боксер Олександр Усик розповів про розмову з Анатолієм Ломаченком після бою з Чаззом Візерспуном.

олександр усик

Перше питання, яке Анатолій Ломаченко поставив Олександру Усику, стосувалося стану здоров’я боксера після бою.

Він був радий і говорив радісно. Перше, що він запитав: чи все нормально з кулаками, ліктями, чи немає у мене травм. Я сказав, що все нормально, – розповів боксер.

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Тренера Анатолія Ломаченка Олександр Усик вважає своїм наставником і батьком.

Анатолій Миколайович – це мій наставник, це мій батько, людина номер один для мене. Після бою я з ним розмовляв. Він сказав: Ми дивилися, все добре.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна і став обов’язковим претендентом на пояс WBO, яким нині володіє Енді Руїз.

Фото: Олександр Усик

Джерело: Tribuna

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