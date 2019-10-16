Олександр Зінченко та Влада Седан скоро одружаться. Що відомо про дівчину українського футболіста – у матеріалі Фактів ICTV.

Дівчина Олександра Зінченка Влада Седан (справжнє прізвище Щеглова) прославилася ще до того, як про її роман з українською зіркою футболу стало відомо публіці.

Фото Влади Седан, зроблені під час матчу Євро-2016, підірвали соціальні мережі не тільки українських, а й іноземних уболівальників. Саме тоді вона прокинулася знаменитою.

Після цього закохана у футбол дівчина стала кореспондентом на спеціалізованих українських телеканалах.

Про відносини Влади із Зінченком стало відомо після того, як футболіст поцілував її у прямому ефірі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sports.ru (@sportsru) 8 Июн 2019 в 2:14 PDT

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Тепер в Instagram Влади Щеглової багато романтичних фото з коханим. Також дівчина часто ділиться знімками з зірками великого футболу і, звичайно ж, вихваляється своєю ідеальною фігурою.



































Влада Седан – чим відома і що постить в Instagram дівчина Зінченка / 9 фотографий

Як повідомлялося, 16 жовтня Зінченко освідчився Владі Седан на стадіоні НСК Олімпійський.