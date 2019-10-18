Хокейний клуб Лос-Анджелес Кінгс встановив новий світовий рекорд з наймасштабнішого лазерного шоу.
У Лос-Анджелесі у перерві матчу НХЛ між Лос-Анджелес Кінгс та Баффало Сейбрз (0:3) відбулося грандіозне лазерне шоу на честь 20-річчя легендарної арени Staples Center. Для шоу задіяли 642 лазери.
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На шоу був присутній представник Книги рекордів Гіннесса Ендрю Гласс, який зафіксував новий рекорд серед найбільших лазерних шоу у світі.
Fire the laser! #STAPLESCenter20 | #GoKingsGo pic.twitter.com/jptrWkEEs9
— LA Kings (@LAKings) October 18, 2019
Попередній рекорд встановили у 2017 році в Лас-Вегасі, коли використали 314 лазери.
Факти ICTV писали, що Девіду Бекхему відкрили статую у Лос-Анджелесі біля стадіону Хоуп Депот Сентер.
Джерело: NHL
Фото: Danny Hoyt