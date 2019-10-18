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Факти / Спорт

Лос-Анджелес Кінгс влаштував наймасштабніше лазерне шоу у світі

Хокейний клуб Лос-Анджелес Кінгс встановив новий світовий рекорд з наймасштабнішого лазерного шоу.

Лазерне шоу Лос-Анджелес Кингс

У Лос-Анджелесі у перерві матчу НХЛ між Лос-Анджелес Кінгс та Баффало Сейбрз (0:3) відбулося грандіозне лазерне шоу на честь 20-річчя легендарної арени Staples Center. Для шоу задіяли 642 лазери.

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На шоу був присутній представник Книги рекордів Гіннесса Ендрю Гласс, який зафіксував новий рекорд серед найбільших лазерних шоу у світі.

Попередній рекорд встановили у 2017 році в Лас-Вегасі, коли використали 314 лазери.

Факти ICTV писали, що Девіду Бекхему відкрили статую у Лос-Анджелесі біля стадіону Хоуп Депот Сентер.

Джерело: NHL

ФотоDanny Hoyt

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