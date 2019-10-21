Британський таблоїд Daily Star опублікував розслідування про те, як футболісти АПЛ користуються послугами ескорт-агентств.

Вхід на секс-вечірки вважається вільним, але потенційний член закритого клубу повинен довести, що на його рахунку є щонайменше £10 млн. Щорічний внесок учасника клубу складає £30 тис.

Однією з найпопулярніших компаній, яка надає ескорт-послуги спортсменам є Cinderella Escorts.

— Відомі гравці, деякі з яких перебувають у шлюбі, регулярно беруть участь в секретних секс-вечірках – вони проходять в закритих резиденціях і на яхтах вартістю в кілька мільйонів доларів, – розповідає джерело.

21-річна Анна з Литви, яка працює в Cinderella Escorts розповіла, що деякі футболісти замовляють дівчат не заради сексу, а заради дивних розваг.

— Найбільш паскудна штука трапилася зі мною, коли мене і ще двох дівчат замовили на яхту в Маямі. Футболіст хотів, щоб ми втрьох використовували його замість туалету. Не кожна дівчина виконує такі бажання, але це варто того з фінансової точки зору. До того ж у нас з ним не було сексу, – розповіла Анна.

Ще одна дівчина розповіла, що футболістів часто бачить на VIP-вечірках. А також більшість клієнтів досить обережні, адже бояться, що інформація про них може потрапити в ЗМІ і люди про все дізнаються.

— Я зустрічалася з одним відомим гравцем, який любив торкатися моїх ніг. Він заплатив за мій переліт на приватному літаку, оплатив мої покупки, щоб помасажувати мені ноги – і все, – розповіла інша дівчина Ксенія з Ізраїля.

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Дівчата розповіла, що подібні вечірки найчастіше проводяться у Німеччині в розкішному маєтку Park Castle.

Ще одна дівчина Анастасія розповіла, що найдивніше прохання, яке її попросив зробити клієнт було зайнятися сексом з ремінцем.

— Я люблю зустрічатися з багатьма успішними людьми. На таких вечірках ти знайомишся з політиками, футболістами та голівудськими зірками. Найбожевільнішим проханням на сексуальній вечірці був секс з ремінцем, – зізналася дівчина.

VIP-ескортниця бере за годину £2 тис. або вимагає від потенційного “татуся” щомісячний бюджет в розмірі £30 тис.

Раніше колишня повія вибачилася перед дружиною Руні за секс утрьох.

Джерело: Daily Star

Фото: Daily Star