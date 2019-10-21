PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Закриті секс-вечірки з £30 тис. внеску. Журналісти розкрили ринок ескорту в АПЛ

Британський таблоїд Daily Star опублікував розслідування про те, як футболісти АПЛ користуються послугами ескорт-агентств.

Секс-эскорт

Вхід на секс-вечірки вважається вільним, але потенційний член закритого клубу повинен довести, що на його рахунку є щонайменше £10 млн. Щорічний внесок учасника клубу складає £30 тис.

Однією з найпопулярніших компаній, яка надає ескорт-послуги спортсменам є Cinderella Escorts.

— Відомі гравці, деякі з яких перебувають у шлюбі, регулярно беруть участь в секретних секс-вечірках – вони проходять в закритих резиденціях і на яхтах вартістю в кілька мільйонів доларів, – розповідає джерело.

21-річна Анна з Литви, яка працює в Cinderella Escorts розповіла, що деякі футболісти замовляють дівчат не заради сексу, а заради дивних розваг.

— Найбільш паскудна штука трапилася зі мною, коли мене і ще двох дівчат замовили на яхту в Маямі. Футболіст хотів, щоб ми втрьох використовували його замість туалету. Не кожна дівчина виконує такі бажання, але це варто того з фінансової точки зору. До того ж у нас з ним не було сексу, – розповіла Анна.

Ще одна дівчина розповіла, що футболістів часто бачить на VIP-вечірках. А також більшість клієнтів досить обережні, адже бояться, що інформація про них може потрапити в ЗМІ і люди про все дізнаються.

— Я зустрічалася з одним відомим гравцем, який любив торкатися моїх ніг. Він заплатив за мій переліт на приватному літаку, оплатив мої покупки, щоб помасажувати мені ноги – і все, – розповіла інша дівчина Ксенія з Ізраїля.

Читайте: Стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом

Дівчата розповіла, що подібні вечірки найчастіше проводяться у Німеччині в розкішному маєтку Park Castle.

Ще одна дівчина Анастасія розповіла, що найдивніше прохання, яке її попросив зробити клієнт було зайнятися сексом з ремінцем.

— Я люблю зустрічатися з багатьма успішними людьми. На таких вечірках ти знайомишся з політиками, футболістами та голівудськими зірками. Найбожевільнішим проханням на сексуальній вечірці був секс з ремінцем, – зізналася дівчина.

VIP-ескортниця бере за годину £2 тис. або вимагає від потенційного “татуся” щомісячний бюджет в розмірі £30 тис.

Раніше колишня повія вибачилася перед дружиною Руні за секс утрьох.

Джерело: Daily Star

ФотоDaily Star

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Номинанты на Золотой мяч
France Football назвав претендентів на Золотий м’яч 2019
Рой Кин
Ви йдете на війну, а вони цілуються! Рой Кін назвав огидними гравців МЮ
Парашутист высадился на стадион
Під час матчу Серії А на поле випадково приземлився парашутист
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Ліверпуль втратив очки у матчі з Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Сера Алекса Фергюсона звинуватили в організації договірного матчу
Логотип Копа Америка 2020
КОНМЕБОЛ презентував логотип Копа Америка-2020
мяч отбора на Евро-2020
У мережу злили фото м’яча Євро-2020
Эмилио Бутрагеньо
Макелеле та Бутрагеньйо відкрили в Україні дві школи мадридського Реала
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка